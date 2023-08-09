Наші логістичні рішення – це раціональна інвестиція в ефективність Вашого бізнесу
Логістичні послуги від компанії Сферіум
- 01 Різноманітні варіанти транспортних доставок;
- 02 Зберігання продукції в спеціальних складах;
- 03 Допомога в оформленні документів для митниці;
- 04 Проведення операцій для успішного експорту/імпорту;
Таким чином, кожен охочий зможе отримати повний пакет послуг щодо транспортної, митної та фінансової логістики.
Ми цінуємо свою репутацію, тому націлені на задоволення всіх запитів клієнта, прислухаючись до його побажань. Все це дозволяє нам залишатися беззаперечними лідерами в Україні. Наше головне завдання – розвивати логістичну мережу в країні, удосконалювати послуги, пов’язані із налагодженням міжнародних відносин. Наша основна мета – забезпечити максимально швидкий сервіс, який повністю відповідатиме високому рівню стандартів ЄС.
Популярні послуги логістики для ЗЕД: консультації та професійна допомога
01
Перевірити складений контракт ЗЕД, щоб унеможливити помилки при його укладенні
02
Визначитися з відповідним митним режимом
03
Визначитись з точним кодом УКТ ЗЕД конкретного товару/групи товарів
04
Здійснити розрахунок усіх митних платежів, зборів, податків, обов’язкових до оплати
05
Отримати відповіді на питання щодо податкового законодавства України чи іншої країни
Замовити митно — брокерські послуги в Україні
- Наші фахівці допоможуть зі швидким та правильним оформленням митних документів з метою успішного проходження кордону. Саме брокер бере під свою відповідальність оформлення угоди про постачання конкретного виду продукції, надає консультацію з будь-яких питань та «веде» угоду до логічного завершення процедури оформлення вантажів.
- Надає допомогу при вирішенні різних проблем, пов’язаних із ввезенням/вивезенням вантажу
- Проводить акредитацію на митниці
- Консультує клієнта щодо правильного підбору кодів
- Здійснює розрахунок вартості вантажу при імпортно-експортних відносинах
- Допоможе скористатися складськими послугами та багато іншого.
Транспортна логістика під ключ
Замовник може скористатися різними видами транспорту для оперативної доставки будь-яких вантажів – мало-або великогабаритних. При цьому будуть розроблені індивідуальні маршрути для майбутньої економії часу, фінансових вкладень.
Вартість транспортної логістики під ключ розраховується з урахуванням наступного переліку важливих факторів:
Фінансові послуги за чудовою ціною
Щоб мати можливість удосконалити імпортно-орієнтований бізнес, не обійтись без застосування повноцінного портфеля фінансових інструментів. При цьому важливо навчитися правильно підбирати корисні інструменти та користуватися ними.
Складнощі можуть виникнути на будь-якому етапі, враховуючи занадто жорстку конкуренцію. Важливим аргументом під час виборів компанії є ділова репутація. Адже навіть за однаково вигідних цін і високої якості споживач обере ту компанію, яка має «прозору» ділову репутацію.
Замовити комплекс логістичних послуг для бізнесу
Комплекс логістичних послуг по міжнародному вантажному перевезенні працює за вже давно узгодженим та перевіреним принципом. Ланцюжок дій має такий вигляд: знайомство з бізнесом клієнта – відправка товару на склад – підготовка документів – упаковка та складання товару – приміщення вантажу у транспортний засіб – відправка за вказаною адресою. Однак все індивідуально та залежно від побажань клієнта в даному ланцюжку часто використовуються додаткові «ланки».
У комплекс найчастіше входять такі важливі та обов’язкові процедури:
Довіряючи весь процес виконавцю, клієнт отримує безліч переваг, серед яких відзначають:
- 01 Можливість довірити виконання повноцінного ланцюжка завдань одному виконавцю, а значить відсутня необхідність пошуку різних підрядників для кожного окремо взятого завдання.
- 02 Впевненість у цілості, безпеці вантажу, оскільки за всі етапи відповідає одна команда.
- 03 Можливість самостійно скласти список послуг для вирішення власного завдання.
- 04 Можливість використовувати комплекс логістичних послуг (від імпорту до доставки товару до дверей одержувача) або віддати перевагу окремим елементам ланцюжка (наприклад, складська логістика та доставка в межах України).
Плюси аутсорсингу логістичних послуг
Надання логістичних послуг включає конкретні умови, які ретельно обговорюються з клієнтом. В результаті нам вдається враховувати усі індивідуальні побажання.
- Швидке вирішення логістичних завдань будь-якого ступеня складностіНаша головна мета – позитивний результат. Нам вдається надавати логістичні послуги високої якості, незважаючи на періоди пікових навантажень у роботі.
- Гнучка модель співробітництваМи націлені на успіх у роботі з кожним новим клієнтом, а тому готові вдосконалитись, змінювати прийняту модель, схему співробітництва.
- Відсутність необхідності інвестувати у власні ресурсиКлієнт користується ресурсами нашої компанії, тому виключена ймовірність непередбачених витрат. Адже для логістики потрібно багато фінансів, які допоможуть налагодити роботу кожного сегменту.
Актуальні види логістичних послуг
Транспортно-логістичні послугиВідбувається процес побудови найбільш відповідного маршруту, добір конкретного виду транспортного засобу, визначення термінів перевезення вантажу.
Послуги зі збутуТака логістика спрямовано управління процесом транспортування товару до зазначеного місця призначення з урахуванням спочатку зазначених термінів поставки.
Складська логістикаОсуществляется подбор подходящего места для хранения, складирования грузов. При этом учитывается количество товара, его габариты, условия хранения, наличие подъездных путей.
Надання логістичних послуг часто має на увазі комплекс всіх процесів і процедур, без яких складно уявити надійні вантажоперевезення по Україні або за її межами.
Транспортно — логістичні послуги: які вантажі перевозять спеціалісти компанії Сферіум
Надання логістичних послуг при мультимодальних перевезеннях
- Наша компанія вже впродовж тривалого часу надає транспортно-логістичні послуги, а тому знає все про мультимодальні перевезення на різні відстані. Найбільш популярний варіант – це успішна комбінація морського та автомобільного транспорту. В результаті вдасться доставити товар у порт, а потім – забрати його з порту та перевезти за вказаною адресою, скориставшись сухопутним способом транспортування.
Коли неможливо виконати доставку вантажу за допомогою одного виду транспорту, враховуючи географічне розташування країни та міста, яке є пунктом призначення.
Коли використання одного виду транспорту обходиться клієнту надто дорого чи надто довго, що призводить до недотримання необхідних термінів постачання.
Логістичні перевезення та професійна допомога брокера
01
Проста та швидка процедура оформлення документів. Брокер – це гарантія того, що ваш вантаж точно пройде через український чи інші кордони. В результаті будуть дотримані раніше обумовлені терміни постачання.
02
Відсутність непередбачених фінансових витрат. Правила транскордонної торгівлі, регламенти – це постійно змінюється. Тільки кваліфікований брокер стежить і цікавиться всіма актуальними змінами, щоб уникнути штрафів.
У нашій команді працюють кваліфіковані брокери, які готові надати повноцінний комплекс дій, спрямований на успішне розмитнення вантажу
Крім того, логістичні перевезення мають на увазі підготовку сертифікатів, накладних, кодів та іншої документації. Наші фахівці точно знають, як підвищити ефективність вашого бізнесу та успішно провести імпортно-експортні процедури.
Чому слід замовити комплекс логістичних послуг у компанії Sferium
Поширені запитання
Ви використовуєте у роботі мультимодальні перевезення?
Безумовно, мультимодальні перевезення вважаються одними з найважливіших, оскільки дозволяють доставляти вантаж із залученням кількох видів транспортних засобів. Причому для виконання поставленого завдання буде створено один контракт, а за виконання процесу вантажоперевезення відповідає компанія-виконавець.
Чому рекомендується замовляти комплекс логістичних послуг?
У такому випадку вирішення всіх питань, пов’язаних із логістикою, вдасться довірити одній компанії-виконавцю. Клієнт отримує повноцінну підтримку з боку фахівців та консультацію з будь-яких питань.
Чи є у вас представництва в інших країнах?
Наша компанія має багатий досвід у сфері логістики, що дозволило нам створити повноцінну групу міжнародних партнерів. Наші представництва знаходяться не лише в Україні, а й у Німеччині, Швейцарії, Нідерландах, Угорщині, Словенії, Фінляндії, Чехії та інших країнах світу.
Які гарантії безпеки вантажу ви надаєте?
Компанія Сферіум страхує кожен новий рейс, а наші диспетчери завжди залишаються в курсі того, де саме знаходиться вантаж та транспортний засіб. Для моніторингу ми використовуємо інноваційні технології та сучасні способи відстеження.
Как заказать международную перевозку грузов?
Для заказа услуг достаточно позвонить по указанным номерам телефона на нашем сайте или оставить заявку, указав свое имя и контактный номер телефона для обратной связи. Наш менеджер в течение нескольких минут свяжется с вами для выяснения всех деталей будущего заказа.
