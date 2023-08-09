Транспортна логістика Фінансові послуги Митне оформлення : — Митно-брокерські послуги Фінансовий консалтинг : — Аутсорсинг ЗЕД : — Технічний експорт : — Технічний імпорт Складські послуги : — Оренда складу в Польщі : — Митно-ліцензійний склад у Польщі, критерії швидкого та правильного вибору ТЛС Експедиторські послуги : — Міжнародні перевезення

Транспортна логістика Фінансові послуги Митне оформлення : — Митно-брокерські послуги Фінансовий консалтинг : — Аутсорсинг ЗЕД : — Технічний експорт : — Технічний імпорт Складські послуги : — Оренда складу в Польщі : — Митно-ліцензійний склад у Польщі, критерії швидкого та правильного вибору ТЛС Експедиторські послуги : — Міжнародні перевезення
Транспортна логістика Фінансові послуги Митне оформлення — Митно-брокерські послуги Фінансовий консалтинг — Аутсорсинг ЗЕД — Технічний експорт — Технічний імпорт Складські послуги — Оренда складу в Польщі — Митно-ліцензійний склад у Польщі, критерії швидкого та правильного вибору ТЛС Експедиторські послуги — Міжнародні перевезення

Наші логістичні рішення –
це раціональна інвестиція в ефективність Вашого бізнесу

Логістичні послуги від компанії Сферіум

SFERIUM — партнер з максимальними компетенціями у транспортній, митній та фінансовій логістиці
Сферіум – це компанія, яка вже протягом тривалого часу працює у сфері логістики та спромоглася розробити безліч актуальних рішень для ефективного розвитку вашого бізнесу. Важливою перевагою співпраці для кожного клієнта є те, що він отримує повноцінний комплекс логістичних послуг:
  1. 01 Різноманітні варіанти транспортних доставок;
  2. 02 Зберігання продукції в спеціальних складах;
  3. 03 Допомога в оформленні документів для митниці;
  4. 04 Проведення операцій для успішного експорту/імпорту;

Таким чином, кожен охочий зможе отримати повний пакет послуг щодо транспортної, митної та фінансової логістики.

Ми цінуємо свою репутацію, тому націлені на задоволення всіх запитів клієнта, прислухаючись до його побажань. Все це дозволяє нам залишатися беззаперечними лідерами в Україні. Наше головне завдання – розвивати логістичну мережу в країні, удосконалювати послуги, пов’язані із налагодженням міжнародних відносин. Наша основна мета – забезпечити максимально швидкий сервіс, який повністю відповідатиме високому рівню стандартів ЄС.

Аутсорсинг ЗЕД
Делегування процесів ЗЕД та логістики з метою збільшення прибутковості та зменшення витрат Вашого бізнесу.
Транспортна логістика
Пропонуємо оптимальні рішення для доставки вантажу, використовуючи всі можливості та операційні моделі транспортної логістики.
Митно-брокерські послуги
Створюємо можливість та аргументовано відстоюємо митну вартість імпортованої продукції для конкурентоспроможності товару на внутрішньому ринку.
Оренда складу в Польщі
Оренда складу в Польщі – поширена послуга, завдяки якій вдається вирішувати різноманітні проблеми, питання, пов’язані з вантажоперевезеннями різноманітних товарів.
Фінансові послуги
Пропонуємо інструменти для синхронізації потоків товарів та коштів. Можливість швидко залучити фінансування та інвестувати у закупівлю товару.

Чому нам довіряють

Ключова умова для успіху в бізнесі — вибір правильного партнера
24 роки
Більше 24 років успішного досвіду
6,5 млн
Страхування на суму 6 500 000 гривень покриває вартість найдорожчих вантажів
27%
27 % середній показник економії логістичних витрат під час роботи з нами
100%
Абсолютне виконання взятих на себе зобов’язань

З нами комфортно працювати

Висококласні послуги , комфортний стиль комунікації та задоволення Клієнта результатами роботи — важливі для нас складові успіху.
Якщо Вам потрібне рішення – ми на зв’язку:

Зовнішньоекономічна діяльність

+380 99 255 0 888 Telegram WhatsApp
export.import@sferium.com.ua

Міжнародна логістика

+380 68 707 0 370 Telegram WhatsApp
logistics@sferium.com.ua

Вантажні перевезення по Україні

+380 95 707 0 370 Telegram WhatsApp
tir@sferium.com.ua

Склад в Польщі

+380 99 255 0 888 Telegram WhatsApp
export.import@sferium.com.ua
01
Комплексне рішення
Спеціальна пропозиція, що інтегрує декілька послуг для розширення коридору можливостей
02
Індивідуальний підхід
Індивідуальний підхід до всіх завдань Клієнта у реалізації логістичних задач
03
Експертність
Наші компетенції у сфері логістики є цінними у прийнятті складних рішень
04
Фінансова відповідальність
Фінансова відповідальність за кінцевий результат
05
Швидкість
Висока швидкість реалізації поставлених завдань

Наші представництва

Група міжнародних партнерів , об’єднаних між собою за запитом нашого Клієнта, в єдину екосистему для вирішення складних і нестандартних завдань
Україна
Німеччина
Швейцарія
Італія
Іспанія
Польща
Нідерланди
Угорщина
Словенія
Фінляндія
Естонія
Латвія
Литва
Чехія
Туреччина
Румунія
Китай

Популярні послуги логістики для ЗЕД: консультації та професійна допомога

Коли потрібно налагодити вигідні торговельні відносини із закордонними контрагентами, знадобляться такі послуги логістики, як аутсорсинг ЗЕД

01

Перевірити складений контракт ЗЕД, щоб унеможливити помилки при його укладенні

02

Визначитися з відповідним митним режимом

03

Визначитись з точним кодом УКТ ЗЕД конкретного товару/групи товарів

04

Здійснити розрахунок усіх митних платежів, зборів, податків, обов’язкових до оплати

05

Отримати відповіді на питання щодо податкового законодавства України чи іншої країни

Замовити митно — брокерські послуги в Україні

Для виконання всіх логістичних операцій з урахуванням актуальних правових аспектів не обійтися без допомоги кваліфікованого брокера

Транспортна логістика під ключ

Міжнародна логістика під ключ від команди професіоналів компанії Сферіум – це не лише доставка товару з пункту А до пункту Б, а комплексна підтримка та допомога клієнта на всіх етапах

Замовник може скористатися різними видами транспорту для оперативної доставки будь-яких вантажів – мало-або великогабаритних. При цьому будуть розроблені індивідуальні маршрути для майбутньої економії часу, фінансових вкладень.

 

Вартість транспортної логістики під ключ розраховується з урахуванням наступного переліку важливих факторів:

01 Вибраний маршрут проходження.
02 Характеристики продукції, що транспортується (вага, габарити).
03 Умови доставки (наприклад, певні групи товарів можуть перевозитися за дотримання конкретного температурного режиму, рівня вологості).
04 Інші супутні послуги (експедирування, митно-брокерські послуги, страхування товару та інше).
Фінансові послуги за чудовою ціною

До комплексу корисних логістичних послуг входять також і фінансові послуги, без яких важко уявити повноцінні імпортно-експортні відносини
Особливо корисними такі послуги будуть тим, хто вважає себе ЗЕД орієнтованою компанією. Усі компанії різного масштабу, які бажають отримати вигоду від якісного фінансового менеджменту, підвищити ліквідність, можуть заручитися підтримкою досвідчених фахівців.

Щоб мати можливість удосконалити імпортно-орієнтований бізнес, не обійтись без застосування повноцінного портфеля фінансових інструментів. При цьому важливо навчитися правильно підбирати корисні інструменти та користуватися ними.
Складнощі можуть виникнути на будь-якому етапі, враховуючи занадто жорстку конкуренцію. Важливим аргументом під час виборів компанії є ділова репутація. Адже навіть за однаково вигідних цін і високої якості споживач обере ту компанію, яка має «прозору» ділову репутацію.
Замовити консультацію

Зателефонуємо за кілька хвилин і детально обговоримо.

Консультація

Замовити комплекс логістичних послуг для бізнесу

Комплекс логістичних послуг є налагодженою системою, отже вдасться організувати процес транспортування продукції від відправника до одержувача.

Комплекс логістичних послуг по міжнародному вантажному перевезенні працює за вже давно узгодженим та перевіреним принципом. Ланцюжок дій має такий вигляд: знайомство з бізнесом клієнта – відправка товару на склад – підготовка документів – упаковка та складання товару – приміщення вантажу у транспортний засіб – відправка за вказаною адресою. Однак все індивідуально та залежно від побажань клієнта в даному ланцюжку часто використовуються додаткові «ланки».  

У комплекс найчастіше входять такі важливі та обов’язкові процедури:

Проведення імпортно-експортних завдань
Надання послуг брокера
Складування товарів
Транспортна логістика
Підготовка звітів, в яких наведено результати виконаних завдань
Надання додаткових послуг у рамках кожного з процесів

Довіряючи весь процес виконавцю, клієнт отримує безліч переваг, серед яких відзначають:

  1. 01 Можливість довірити виконання повноцінного ланцюжка завдань одному виконавцю, а значить відсутня необхідність пошуку різних підрядників для кожного окремо взятого завдання.
  2. 02 Впевненість у цілості, безпеці вантажу, оскільки за всі етапи відповідає одна команда.
  3. 03 Можливість самостійно скласти список послуг для вирішення власного завдання.
  4. 04 Можливість використовувати комплекс логістичних послуг (від імпорту до доставки товару до дверей одержувача) або віддати перевагу окремим елементам ланцюжка (наприклад, складська логістика та доставка в межах України).

Плюси аутсорсингу логістичних послуг

Аутсорсинг у сучасній логістиці набуває все більших обертів і наша команда фахівців докладає до цього особливих зусиль. Щоб розібратися у популярності аутсорсингу, необхідно відзначити його основні переваги:

Надання логістичних послуг включає конкретні умови, які ретельно обговорюються з клієнтом. В результаті нам вдається враховувати усі індивідуальні побажання.
  • Швидке вирішення логістичних завдань будь-якого ступеня складностіНаша головна мета – позитивний результат. Нам вдається надавати логістичні послуги високої якості, незважаючи на періоди пікових навантажень у роботі.
  • Гнучка модель співробітництваМи націлені на успіх у роботі з кожним новим клієнтом, а тому готові вдосконалитись, змінювати прийняту модель, схему співробітництва.
  • Відсутність необхідності інвестувати у власні ресурсиКлієнт користується ресурсами нашої компанії, тому виключена ймовірність непередбачених витрат. Адже для логістики потрібно багато фінансів, які допоможуть налагодити роботу кожного сегменту.
Актуальні види логістичних послуг

Усі логістичні послуги міжнародного перевезення спрямовані на високу якість обслуговування клієнтів. Кожна окремо взята операція пов’язані з транспортуванням певного виду вантажів, тому не обійтися без комплексу логістичних послуг, що тісно взаємопов’язані між собою. Вирізняють такі види:
Закупівельні послугиЩе один популярний вид логістики, яка спрямована на постачання необхідної сировини або інших матеріалів до місця, де здійснюватиметься їх переробка.

Транспортно — логістичні послуги: які вантажі перевозять спеціалісти компанії Сферіум

Ми займаємось наданням логістичних послуг за доступною ціною.виконуючи міжнародні перевезення різних вантажів. Однак найскладнішими в організації є перевезення спеціальних та негабаритних вантажів. У цьому випадку слід враховувати всі особливості продукції, що транспортується:
01 У категорії негабаритних вантажів розглядають великовагові, великогабаритні типи. Складнощі виникають вже на етапі підбору відповідного транспортного засобу при плануванні маршрутів.
02 Спеціальні вантажі – це дорогі вантажі, які мають високу комерційну вартість, а тому потребують певного комплексу заходів. Такі заходи мають бути спрямовані на гарантію безпеки, цілісності товару. Серед найпопулярніших товарів відзначають продукцію машинобудування, побутову електроніку та інше.

Надання логістичних послуг при мультимодальних перевезеннях

Ми надаємо різноманітні транспортно-логістичні послуги, серед яких найбільшим попитом споживачів користуються мультимодальні перевезення. Застосування одразу кількох видів транспортних засобів у межах одного договору може знадобитися у таких поширених випадках:
  • Наша компанія вже впродовж тривалого часу надає транспортно-логістичні послуги, а тому знає все про мультимодальні перевезення на різні відстані. Найбільш популярний варіант – це успішна комбінація морського та автомобільного транспорту. В результаті вдасться доставити товар у порт, а потім – забрати його з порту та перевезти за вказаною адресою, скориставшись сухопутним способом транспортування.  
Логістичні перевезення та професійна допомога брокера

Щоб виключити будь-які проблеми, знадобиться митне очищення від наших професіоналів. Основні переваги такого очищення:

01

Проста та швидка процедура оформлення документів. Брокер – це гарантія того, що ваш вантаж точно пройде через український чи інші кордони. В результаті будуть дотримані раніше обумовлені терміни постачання.

02

Відсутність непередбачених фінансових витрат. Правила транскордонної торгівлі, регламенти – це постійно змінюється. Тільки кваліфікований брокер стежить і цікавиться всіма актуальними змінами, щоб уникнути штрафів.

У нашій команді працюють кваліфіковані брокери, які готові надати повноцінний комплекс дій, спрямований на успішне розмитнення вантажу

Адже логістичні перевезення здійснюються з урахуванням необхідного пакету дозвільних документів . На цьому етапі багато клієнтів припускаються серйозних помилок, які часто стають причиною затримки вантажу на кордоні.

Крім того, логістичні перевезення мають на увазі підготовку сертифікатів, накладних, кодів та іншої документації. Наші фахівці точно знають, як підвищити ефективність вашого бізнесу та успішно провести імпортно-експортні процедури.

Нам приємно бути партнером Вашого успіху

Відгук транспортної компанії про організацію перевезення
Рекомендуємо всім перевізникам до співпраці! Все згідно заявки, та навіть краще! Швидка оплата! Колектив – професіонали!
Відгук імпортера про послугу ЗЕД
Дякуємо за чудово виконану роботу. Все чітко, без жодних проблем. Приємно мати справу з надійними та відповідальними людьми. Рекомендую і сподіваюсь на подальшу співпрацю.
Відгук компанії-партнера по проекту
Ответственный и порядочный ЗАКАЗЧИК (прошу подчеркнуть). Работать с Вами одно удовольствие! Удачи и процветания! Будем рады дальнейшему сотрудничеству с данной компанией.
Відгук від партнера про комплекс логістичних операцій в портах Польщі
Надзвичайно грамотний підхід до роботи. Усі питання в організації логістики та постачання вирішуються чітко і професійно. Одразу видно, що менеджери фахівці своєї справи і завжди пропонують раціональні рішення в оптимізації логістичних та фінансових питань.
Менеджер з логістики ТОВ «Ю Бі Ай «Логістик-Укр»
ТОВ «Ю Бі Ай «Логістик-Укр» висловлює подяку команді ТОВ «Сферіум» за плідну і професійну співпрацю. Неможливо не відзначити високу кваліфікацію і компетентність фахівців компанії «Сферіум» в сфері міжнародних перевезень. За час співпраці компанія проявила себе як надійний партнер, що завжди виконує взяті на себе зобов’язання. Приємно мати справу з професіоналами.
Організатор благодійного фонду “Разом для України”
Все на вищому рівні! Окрема подяка кожному менеджеру! Привезли гуманітарну допомогу, таку необхідну Україні! Щира подяка за терпеливість та милосердя! Успіхів та процвітання! З повагою.
Відгук від клієнта про комплекс логістичних операцій в портах Польщі
Компанія справжніх професіоналів своєї справи. Моя велика подяка менеджеру ЗЕД за чітку роботу, вміння знайти вихід у складній ситуації та справжнє співпереживання за весь робочий процес.
Відгук європейського партнера про співпрацю
Bardzo solidna firma – wszystko jak książka pisze , cały czas są w kontakcie mają pod kontrolą towar , płatności bez żadnego problemu . Polecam współpracę z tą firmą.
Відгук клієнта про роботу складу
Дякую за співпрацю. Надійна, кваліфікована, оперативна робота протягом всього завантаження. Успіхів у Вашій справі.
Відгук клієнта про послугу логістики
Дякуємо компанії Sferium за вирішення логістичних питань на усіх етапах перевезень на високому рівні! Так тримати!
Фінансовий партнер у Швейцарії
Очень приятно с вами работать, у вас всегда есть ответы на все вопросы и все документы: )
Відгук клієнта про складські послуги
Отличный сервис в Польше – доставка контейнеров и складские услуги.
Благодарен за сотрудничество!

Чому слід замовити комплекс логістичних послуг у компанії Sferium

Великий досвід у сфері логістикиМи маємо більше 20 років практичного досвіду, а значить добре знайомі з усіма поширеними «підводними каменями».
100% виконання всіх зобов’язаньМи гарантуємо повноцінну віддачу в роботі та надаємо 100% гарантії того, що всі заплановані та обіцяні нами умови співпраці будуть виконані.
Страхова відповідальністьОбсяг страхової відповідальності становить 6,5 млн. грн. Представлена сума готова покрити вартість навіть найдорожчого вантажу, а тому кожен клієнт буде впевнений у дотриманні всіх своїх вимог.
Економія логістичних витратСпівпрацюючи з нашою компанією, замовник може отримати оптимальні показники економії логістичних витрат. Середній показник такої економії становить близько 27%.

Поширені запитання

  • Ви використовуєте у роботі мультимодальні перевезення?
    Безумовно, мультимодальні перевезення вважаються одними з найважливіших, оскільки дозволяють доставляти вантаж із залученням кількох видів транспортних засобів. Причому для виконання поставленого завдання буде створено один контракт, а за виконання процесу вантажоперевезення відповідає компанія-виконавець.
  • Чому рекомендується замовляти комплекс логістичних послуг?
    У такому випадку вирішення всіх питань, пов’язаних із логістикою, вдасться довірити одній компанії-виконавцю. Клієнт отримує повноцінну підтримку з боку фахівців та консультацію з будь-яких питань.
  • Чи є у вас представництва в інших країнах?
    Наша компанія має багатий досвід у сфері логістики, що дозволило нам створити повноцінну групу міжнародних партнерів. Наші представництва знаходяться не лише в Україні, а й у Німеччині, Швейцарії, Нідерландах, Угорщині, Словенії, Фінляндії, Чехії та інших країнах світу.
  • Які гарантії безпеки вантажу ви надаєте?
    Компанія Сферіум страхує кожен новий рейс, а наші диспетчери завжди залишаються в курсі того, де саме знаходиться вантаж та транспортний засіб. Для моніторингу ми використовуємо інноваційні технології та сучасні способи відстеження.
  • Как заказать международную перевозку грузов?
    Для заказа услуг достаточно позвонить по указанным номерам телефона на нашем сайте или оставить заявку, указав свое имя и контактный номер телефона для обратной связи. Наш менеджер в течение нескольких минут свяжется с вами для выяснения всех деталей будущего заказа.

